L’iPhone 13 Pro et Pro Max ont été les premiers iPhone à introduire un écran doté de la technologie ProMotion. Grâce à cette technologie, il est possible de pousser l’affichage du smartphone jusqu’à 120 Hz, en modifiant dynamiquement la fréquence de fonctionnement. Cependant, cette technologie pourrait rester exclusive aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

L’indiscrétion vient directement de Ross Young, un leaker connu dans le passé pour ses informations précises. Le tweet de Young supprime essentiellement les rumeurs précédentes reçues cette semaine concernant une éventuelle extension du ProMotion sur toute la gamme iPhone 14.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…

