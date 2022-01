L’analyste Jeff Pu dévoile ses prédictions pour les quatre nouveaux modèles d’iPhone 14 attendus en septembre.

Dans une note de recherche partagée avec les investisseurs, Jeff Pu affirme que tous les iPhone 14 seront équipés d’écrans ProMotion, par rapport aux seuls modèles Pro de la gamme iPhone 13. Rappelons que le ProMotion permet un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz pour offrir une apparence plus fluide du contenu lorsque vous regardez des vidéos, des jeux et plus encore. De plus, tous les iPhone 14 auraient également 6 Go de RAM, alors que actuellement les iPhone 13 mini et iPhone 13 n’ont que 4 Go.

L’analyste prédit également que l’iPhone 14 Pro disposera d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et que le modèle de base commencera avec 256 Go de stockage, soit le double de l’iPhone 13 Pro de base à partir de 128 Go.

Si tel est le cas, alors on peut s’attendre peut-être à une légère hausse tarifaire.