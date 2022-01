En raison des divergences connues entre Epic Games et Apple, les utilisateurs d’iPhone ne peuvent pas jouer à Fornite en téléchargeant le jeu depuis l’App Store. Cependant, il existe une alternative grâce à Nvidia et GeForce Now.

Nvidia et Epic Games ont annoncé que les commandes tactiles arriveront bientôt dans la version GeForce Now de Fortnite. La version bêta est déjà disponible pour certains utilisateurs sélectionnés et la version finale est attendue dans les semaines à venir.

Jusqu’à présent, les utilisateurs qui voulaient jouer à Fornite sur iPhone et GeForce Now devaient utiliser des contrôleurs physiques, mais il sera bientôt disponible pour profiter directement de l’écran tactile. Le jeu est absolument identique aux autres versions et permet de profiter de toute la dynamique de ce titre très populaire.

GeForce NOW a été lancé en novembre 2020 sur Safari mobile avec une sélection de jeux jouables via un écran tactile ou une manette. Entre autres, Fortnite n’est pas disponible sur d’autres services de streaming tels que xCloud en raison de l’accord exclusif signé avec Nvidia, qui prévoit que tous les revenus générés par la version GeForce NOW du jeu iront à Epic.