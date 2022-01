Les développeurs de PUBG ont poursuivi le producteur d’un autre jeu de bataille royal populaire, Free Fire, mais aussi Apple et Google pour avoir distribué des clones de leur titre.

Tel que rapporté par Reuters, Krafton a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral de Los Angeles pour poursuivre Garena Online, la société de logiciels du jeu Free Fire, pour violation du droit d’auteur. La plainte cite également Apple et Google, coupables de n’avoir rien fait pour entraver la propagation des clones PUBG sur leurs app stores respectifs.

Selon l’acte d’accusation, Free Fire aurait copié la structure du jeu, ainsi que des objets, équipements et potions. De plus, Apple et Google auraient refusé de supprimer ce jeu et bien d’autres jeux similaires, véritables clones non autorisés de PUBG. Avec Free Fire uniquement, Garena Online aurait généré plus de 100 millions de revenus aux États-Unis au cours des trois premiers mois de 2021, enlevant des revenus potentiels à Krafton. La société de logiciels PUBG souhaite également qu’Apple supprime un autre jeu appelé « Free Fire Max ».

Ce n’est pas la première fois que les développeurs de PUBG portent plainte contre un jeu Battle Royale considéré comme un clone du titre original. En 2018, ils ont également poursuivi Fortnite pour la même raison, mais n’ont pas réussi à gagner devant les tribunaux.

Bien qu’Apple n’ait pas encore pris de mesures contre Free Fire, il a éliminé cette semaine des centaines de clones du jeu Wordle.