PUBG: New State est enfin disponible en téléchargement dans le monde entier sur iOS et Android.

PUBG: New State a été initialement révélé il y a quelque temps et se déroule des décennies après le PUBG original (en particulier en 2051) et a des missions d’histoire en plus des missions quotidiennes et hebdomadaires. Il s’agit du titre Battle Royale de nouvelle génération développé par PUBG Studios dans le but d’offrir des images et un gameplay de haute qualité spécifiquement dédiés au monde mobile. Sur iOS, le titre est également capable de profiter de l’API Metal.

Le secteur graphique du nouveau titre est capable de mieux utiliser les écrans des smartphones et des tablettes, ainsi que d’apporter des améliorations aux retours d’armes et aux cartes.

Après avoir téléchargé le titre depuis l’App Store puis l’avoir démarré, vous devrez télécharger au moins 231 Mo de données sur iOS. Le jeu nécessite iOS/iPadOS 13.0 ou version ultérieure. Vous pouvez vous connecter via Facebook, Google, Apple ou en tant qu’invité. À l’heure actuelle, il semble que les serveurs soient en panne, mais ils pourraient être mis en ligne en un rien de temps.