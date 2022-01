Selon les dernières rumeurs, ce n’est qu’avec l’iPhone 15 Pro qu’Apple pourra abandonner complètement l’encoche sur l’écran.

Selon Ross Young, l’iPhone 15 Pro intégrera le système Face ID sous l’écran afin de permettre à Apple de le masquer complètement et d’éviter toute sorte d’encoche visible. Ce serait un grand pas en avant par rapport aux modèles actuels et à l’iPhone 14, qui devrait plutôt intégrer deux encoches, l’une en forme de trou et l’autre en forme de pilule. Le plus petit trou abritera le projecteur de points et flanquera celui en forme de pilule où Apple devrait insérer la caméra infrarouge pour Face ID et la caméra frontale pour les photos.

Le même analyste ajoute alors que l’adieu au cran pourrait au maximum retarder d’un an et s’achever en 2024 avec l’iPhone 16 Pro. Des doutes subsistent sur le sort des iPhone « standards », qui pourraient continuer à afficher une ou plusieurs encoches. même au cours des deux prochaines années.