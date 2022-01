Depuis le lancement de l’iPhone X, le premier smartphone Apple à introduire l’encoche, il y a eu beaucoup de débats sur l’avenir de cette fonctionnalité distinctive. L’iPhone 14 Pro sera-t-il le premier smartphone Apple sans encoche ?

D’après le célèbre leaker dylandkt (très fiable au regard des rumeurs des récents MacBook Pro 14 et 16 pouces) le prochain iPhone 14 Pro pourrait abandonner l’encoche pour faire place à une solution plus discrète. L’iPhone 14 Pro pourrait n’avoir qu’un trou sur la face avant, avec Face ID placé sous l’écran.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022