Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a réitéré ses attentes concernant les nouveaux produits Apple en 2022, notamment la série iPhone 14, un MacBook Air redessiné avec une puce M2, un iPad Pro avec recharge sans fil, et bien plus encore.

Selon Gurman, certains modèles d’iPhone 14 qui seront lancés plus tard cette année comporteront un écran avec un trou, comme l’a déjà révélé l’analyste Ming-Chi Kuo. Cet écran occupera donc toute la partie avant à l’exception d’un petit trou qui abritera la caméra avant. Il s’agit d’une solution similaire à celle souvent adoptée sur divers smartphones Android. Cette conception impliquerait de retirer l’encoche, tandis que le système Face ID serait probablement placé sous l’écran.

Apple prévoit également l’arrivée d’un MacBook Air redessiné alimenté par une nouvelle puce M2 qui sera « légèrement plus rapide » que la puce M1. La puce M2 devrait embarquer un processeur à 8 cœurs et un GPU à 9 ou 10 cœurs, une mise à niveau par rapport aux options de GPU à 7 ou 8 cœurs pour le MacBook Air actuel.

Toujours dans le domaine des Mac, Gurman spécule aussi sur l’arrivée d’un Mac Pro Apple Silicon avec un CPU jusqu’à 40 cœurs et un GPU à 128 cœurs, accompagné d’un nouveau Mac mini et d’un nouvel iMac plus grand, qui remplacera le modèle actuel de 27 pouces toujours basé sur Intel. 2022 devrait être l’année où Apple achèvera la transition des processeurs Intel à ses puces Apple Silicon.

L’un des produits Apple les plus attendus de 2022 est le casque AR/VR dont on parle depuis un certain temps déjà. L’appareil pourrait être annoncé lors de la WWDC 2022, mais pour le moment, il n’y a pas encore de grandes certitudes à ce sujet.

Enfin, Apple prévoit de sortir un nouvel iPhone SE avec 5G, un iPad Pro avec prise en charge de la recharge sans fil et une version durcie de l’Apple Watch. Quel produit attendez-vous le plus ?