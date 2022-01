Sur son site Web, Apple a partagé les détails de l’accord conclu avec les employés concernant les paiements supplémentaires liés au temps perdu pour la fouille de sacs après les heures de bureau.

En novembre dernier, Apple a réglé un long procès avec ses employés californiens en acceptant de payer 29,9 millions de dollars. Ce chiffre est destiné à tous ceux qui se sont joints au recours collectif. La raison ? Les employés ont accusé Apple de perdre trop de temps non rémunéré à fouiller leurs sacs après les heures de bureau.

Apple n’a jamais considéré ce temps comme des heures de travail, mais plusieurs jugements liés à d’autres entreprises ont toujours affirmé le contraire. Pour éviter une longue bataille juridique, Apple a choisi de régler aux plaignants un montant de près de 30 millions de dollars, tout en continuant d’affirmer que les fouilles des sacs servaient à s’assurer que les employés ne cachaient pas et n’emportaient pas de marchandises volées. L’entreprise a également ajouté que les employés qui ne voulaient pas être soumis à des fouilles pouvaient simplement éviter d’apporter leurs sacs au travail, mais cet argument n’a jamais convaincu les juges.

Comme confirmé sur le site juridique de l’entreprise, Apple a accepté de payer près de 30 millions de dollars. Les plus de 14 000 employés impliqués dans le procès recevront des paiements basés sur des quarts de travail individuels. Les employés actuels et anciens éligibles au paiement recevront des e-mails et des lettres d’Apple contenant des informations spécifiques sur le montant.

Des détails sur le règlement du recours collectif Apple Bag Check sont disponibles sur ce lien, avec des documents utiles pour les employés californiens soumis à des contrôles et à des fouilles de leurs sacs entre le 25 juillet 2009 et le 10 août 2015.

La politique de filtrage des sacs et des sacs à dos a été interrompue depuis un certain temps et Apple n’a pas effectué de fouilles depuis 2015. L’audience d’approbation finale de l’accord aura lieu le 7 juillet 2022.