Après avoir parlé de l’iPhone SE 2022, le leaker Dylandkt a rapporté qu’Apple testait plusieurs prototypes d’iPhone pliables. Malgré cela, il semble que la société soit toujours préoccupée par la technologie d’écran pliable et le marché en général.

Dans un tweet, Dylandkt dit qu’Apple travaille sur un éventuel appareil pliable, mais la technologie d’affichage pliable n’est toujours pas assez avancée par rapport aux normes de l’entreprise et il y a encore trop de « compromis » à faire.

1/3 For those who are curious about a foldable iPhone, Apple is definitely working and testing multiple prototypes that contain foldable displays. Too many compromises still exist with foldable display technology though.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022