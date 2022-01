Apple devrait annoncer un « iPhone Fold » avec un écran OLED flexible d’ici 2024 et AppleInsider a créé des rendus exclusifs pour montrer à quoi pourrait ressembler ce nouveau smartphone.

Les rumeurs et les brevets montrent qu’Apple travaille depuis des années sur un iPhone pliable. Cependant, la technologie requise pour un tel appareil n’en est qu’à ses balbutiements et la forme que peut prendre l’appareil n’est pas claire. Chaque année, plusieurs rumeurs circulent sur le lancement possible de l’iPhone Fold qui, selon ce qui a été rapporté par l’analyste fiable Ming-Chi Kuo, devrait arriver en 2024.

Contrairement à Apple, Samsung a déjà développé sa technologie « pliable » avec le Samsung Galaxy Fold et le Samsung Galaxy Flip. Apple teste actuellement les deux solutions de conception pour son premier pliable, mais pourrait être enclin à opter pour la solution flip. Comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans le passé, même pour les smartphones pliables, Apple préfère attendre son heure au fur et à mesure que la technologie avance et devient plus mature, également parce que les premiers modèles lancés par les fabricants Android ont rencontré de nombreux problèmes, à la fois logiciels et matériels.

Les brevets montrent qu’Apple envisage de surmonter ces problèmes avec des charnières complexes et une technologie d’affichage ultra avancée. AppleInsider a basé ses rendus sur certains de ces brevets et sur le Samsung Galaxy Fold. Puisque l’iPhone 14 pourrait introduire une refonte radicale dès 2022, les rendus de l’« iPhone Fold » intègrent également ces éventuels nouveaux éléments. Les bords plats combinés à une caméra frontale perforée et à un module de caméra arrière affleurant constituent les composants de base de cet appareil.

Le pli Apple est très susceptible de s’ouvrir et de se fermer sans plis ni charnières sur l’écran. Lorsque l’iPhone Fold est complètement fermé, l’épaisseur de l’appareil ne devrait être que légèrement supérieure à celle des smartphones Apple actuels, tandis qu’ouvert, il devrait offrir des dimensions similaires à celles de l’iPad mini.

On ne sait toujours pas comment Apple optimisera iOS ou iPadOS pour son premier appareil pliable, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements si l’écran ne fonctionne qu’en position complètement ouverte. Il est possible qu’Apple autorise également un mode trois quarts ou semi-ouvert pour les applications de jeu et de chat, mais ce n’est qu’une hypothèse.

Certains appareils Android pliables ont plusieurs positions de fonctionnement et même un écran externe à utiliser lorsque l’écran principal est fermé. Cependant, il n’est pas clair si Apple adoptera ces solutions plus complexes. Il est en effet très probable que le premier pliage d’Apple soit un iPhone qui peut simplement s’ouvrir et se fermer.

