Quand verrons-nous le premier iPhone pliable ? Beaucoup de gens se posent cette question mais l’analyste Ross Young semble avoir des idées très claires à ce sujet.

Ces derniers mois, les traces du possible projet d’iPhone pliable se sont perdues, avec des rumeurs qui se sont progressivement éteintes jusqu’à quasiment disparaître. Cependant, il existe des signes qui laissent certains scénarios ouverts concernant le premier iPhone pliable d’Apple. En fait, il semble que Samsung ait fourni à plusieurs reprises des échantillons d’écrans pliables à des fins de test, bien que certaines rumeurs conduisent également à des traces de LG concernant les écrans. Même le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a parlé à plusieurs reprises de l’iPhone pliable, indiquant 2023 comme date de lancement possible. Or, la firme de Cupertino semble désormais avoir accumulé un retard considérable avec Samsung, qui voyage désormais avec près de trois ans d’expérience dans le secteur du pliage. Si Apple décide de sortir un smartphone pliable en 2023 ou 2024, elle devra rivaliser avec l’expérience de Samsung. Mais n’oublions pas que Samsung a essuyé les plâtres durant tout ce temps avec un premier smartphone pliable qui s’est vu retiré du marché rapidement en raison de problèmes avec l’écran pliable, sans entrer dans les détails. Du côté d’Apple, on a pour habitude de prendre son temps et de ne proposer une nouvelle technologie seulement si elle répond à ses exigences mais aussi à celle de ses clients. C’est probablement pour cela que l’iPhone pliable n’a toujours pas vu le jour.

Selon Kuo, Apple sera confrontée à plusieurs problèmes clés pour la production de masse. Il est donc extrêmement probable que nous ne verrons pas d’iPhone pliables avant 2024.