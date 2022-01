La nouvelle année d’Apple s’ouvre comme elle s’est terminée, avec une enquête antitrust impliquant l’App Store.

Après de longues délibérations, l’autorité antitrust de l’Inde a en effet décidé de lancer une enquête pour comprendre si la taxe de 30% qu’Apple impose aux développeurs de l’App Store nuit aux producteurs de logiciels et étouffe la concurrence.

Le Wall Street Journal affirme que la Commission indienne de la concurrence pense qu’Apple a enfreint certaines des lois antitrust du pays. Plus précisément, l’autorité antitrust de l’Inde répond à une plainte d’un groupe indien à but non lucratif selon laquelle une commission de 30% qu’Apple facture aux développeurs nuit à la concurrence et aux développeurs eux-mêmes. Apple a nié les allégations, affirmant qu’il travaillait uniquement pour rendre ses appareils aussi attrayants que possible pour les consommateurs.

Cette enquête n’est que la dernière dans l’ordre chronologique concernant l’App Store, étant donné que plusieurs pays ont déjà réitéré qu’Apple devra assouplir les restrictions liées notamment aux interdictions des systèmes de paiement tiers in-app.