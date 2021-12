Apple a décidé de mettre l’usine Foxconn de Chennai en Inde en « probation » après la découverte de conditions de travail non conformes aux normes exigées par l’entreprise.

L’usine Foxconn de Chennai assemblait les iPhone 12 avant la suspension des opérations demandée par Apple. L’entreprise a en effet décidé de bloquer l’usine jusqu’à ce que les modifications nécessaires soient apportées pour assurer de meilleures conditions de travail à tous les salariés.

Un porte-parole d’Apple a publié cette déclaration à Bloomberg :

« Suite aux récentes préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les conditions de logement à Foxconn Sriperumbudur, nous avons envoyé des évaluateurs indépendants. Nous avons constaté que certains dortoirs et salles à manger utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences et nous travaillons avec le fournisseur pour nous assurer que les actions correctives requises sont mises en œuvre rapidement. »

Plus tôt ce mois-ci, Foxconn avait déjà fermé l’usine pendant quelques jours après les protestations de quelque 150 employés hospitalisés pour intoxication alimentaire. Apple fait maintenant savoir que l’usine restera en « probation » jusqu’à ce que toutes les normes de sécurité et de qualité requises par l’entreprise soient respectées.

Foxconn s’est excusé pour l’incident et assure qu’il fera tout pour apporter les changements nécessaires et améliorer les conditions des travailleurs. L’entreprise prévoit de restructurer son équipe de direction en Inde et continuera de payer tous les employés pendant les périodes d’inactivité.

Ces améliorations comprendront l’agrandissement des espaces de vie, de nouvelles installations de cuisine et de l’eau potable disponible pour tous les employés. Foxconn n’a pas précisé quand il envisageait de rouvrir l’usine.

L’interruption du travail à l’usine Foxconn en Inde ne devrait pas affecter la disponibilité de l’iPhone 12 dans le monde.