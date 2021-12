Les escrocs sont partout, même sur WhatsApp. Comme le rapporte Wabetainfo, au cours des derniers jours, une arnaque s’est répandue et affecte les utilisateurs de WhatsApp dans le monde entier.

Les escrocs tentent de tromper les victimes sur WhatsApp pour les faire chanter et exiger de l’argent. Évidemment, les demandes proviennent de numéros inconnus qui demandent à être ajoutés à vos contacts, mais, si la demande est douteuse, la première chose à faire est de signaler le contact à WhatsApp.

Ces escrocs achètent généralement un numéro VoIP (dont l’utilisation n’est pas autorisée sur WhatsApp) et commencent à envoyer des demandes à des personnes ou à des numéros aléatoires. Lorsqu’ils trouvent un numéro de téléphone valide, ils envoient un message comme « Désolé, qui êtes-vous ? Je t’ai trouvé dans mon carnet d’adresses ». Les escrocs sont toujours gentils car leur objectif est de gagner votre confiance, alors ils commencent à vous demander des détails simples, notamment votre nom, votre travail et votre âge. Ils les complimentent régulièrement pour que la victime se sente en confiance.

Si la conversation continue parce que l’utilisateur n’a pas encore réalisé qu’il s’agit d’une arnaque, l’escroc commence à demander à être ajouté aux réseaux sociaux de la victime, comme Instagram et Facebook. Cette technique est maintenant bien connue et est utilisée depuis des années, car dans certains cas elle fonctionne encore. Les escrocs essaieront d’accéder à vos informations publiques sur Facebook et Instagram, telles que votre liste d’amis et d’autres détails intéressants qui pourraient les aider à demander de l’argent.

En fait, leur prochaine étape consiste à vous faire chanter, en disant qu’ils partageront des images confidentielles (de vraies images, si vous les avez naïvement partagées dans le chat WhatsApp de l’escroc, ou des images modifiées à l’aide d’Adobe Photoshop) avec vos amis et votre famille si vous ne leur envoyez de l’argent. Mais ils n’arrêteront pas de vous faire chanter après avoir reçu de l’argent, car ils en veulent plus – ils n’arrêteront jamais.

S’apercevoir de l’arnaque n’est pas difficile, mais les escrocs tombent souvent sur des personnes qui sont dans un moment de fragilité psychologique, se sentent seules ou ne sont tout simplement pas habituées aux technologies et à ces techniques qui pour beaucoup d’entre vous sembleront banales. Faites donc attention aux nouveaux numéros qui vous demandent de les ajouter et qui parlent peut-être avec un français approximatif. De plus, ne partagez jamais d’informations privées avec des numéros WhatsApp dont vous ne connaissez pas la véritable identité. Enfin, assurez-vous de définir la confidentialité de votre photo de profil WhatsApp uniquement sur « Mes contacts ».