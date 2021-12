WhatsApp vient de publier une nouvelle mise à jour pour les bêta-testeurs publics de son application iOS, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Comme le rapporte WABetaInfo, la nouveauté la plus importante est la fonction communautaire, dont on avait déjà parlé dans le passé. La communauté est un endroit où les administrateurs de plusieurs groupes ont plus de contrôle, principalement pour regrouper facilement d’autres groupes. Pour le moment, la fonction est toujours structurée comme un chat de groupe et n’offre pas de fonctions comme un véritable réseau social.

Chaque communauté a un nom et une description, tout comme une discussion de groupe commune. Après avoir tapé le nom et la description de la communauté, l’utilisateur peut choisir de connecter jusqu’à 10 groupes dans la communauté. En activant une nouvelle communauté sur WhatsApp, un nouveau groupe appelé « Annonces » sera automatiquement créé où il sera possible de publier des messages qui seront transmis à tous les groupes connectés.

Lire aussi : WhatsApp aura une nouvelle interface pour les appels vocaux

Les utilisateurs qui font partie d’une communauté ne pourront pas voir les groupes qui ont été liés ou déconnectés par la suite par un administrateur.

En plus de cette fonctionnalité, la nouvelle version bêta propose une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir différents destinataires lors de l’envoi de contenu multimédia directement depuis un chat. Une autre fonctionnalité à venir est la nouvelle section intitulée « Activités à proximité ». Cette fonctionnalité vous permettra de rechercher des entreprises à proximité telles que des restaurants, des épiceries, des magasins de vêtements, etc.

Enfin, WhatsApp introduira des informations de contact renouvelées. Le nouvel écran sera similaire à la nouvelle interface introduite pour les informations sur l’entreprise, mais avec un raccourci pour la recherche.