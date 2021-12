WhatsApp travaille sur de nouvelles fonctionnalités concernant l’interface d’appel vocal.

Comme le rapporte WABetaInfo, cette nouvelle interface d’appel vocal est en cours de développement, ce qui signifie qu’aucun bêta-testeur public ne peut encore l’essayer. Dans tous les cas, la nouveauté sera intégrée dans une future mise à jour pour iOS.

La nouvelle interface sera plus compacte et moderne, optimisant au mieux l’espace disponible. Les améliorations seront particulièrement appréciées lors des appels vocaux de groupe. Bien qu’à première vue, cela ne semble pas avoir beaucoup changé, l’ensemble est plus raffiné que la version actuelle. De plus, certaines innovations qui seront mises en œuvre par WhatsApp ne sont pas présentes dans la capture d’écran que vous voyez ci-dessus.

WhatsApp travaille également sur des indicateurs de cryptage de bout en bout, afin que l’utilisateur puisse toujours savoir que les communications sont sécurisées.