Gizchina rapporte que les fournisseurs d’Apple sont sur le point de commencer à tester la production des iPhone SE 3.

Selon les dernières rumeurs, cette première phase de production ne serait qu’à des fins de test, car Apple a encore un peu de temps pour apporter de petites modifications à l’iPhone SE 3 avant la sortie finale.

Apple pourrait également nommer ce modèle iPhone SE Plus, puisqu’il sera équipé des derniers processeurs de l’iPhone 13. Cependant, il ne devrait y avoir aucun changement esthétique, avec une façade similaire à l’iPhone 8 dotée d’un bouton Home. D’autres améliorations concerneront la caméra et la compatibilité avec les réseaux 5G, en plus du passage de 3 à 4 Go de RAM.

Le prix devrait rester inchangé par rapport à l’iPhone SE actuel, égal à 499 € pour le modèle 64 Go. Rappelons que, selon certains analystes, cet iPhone SE 5G devrait convaincre de nombreux utilisateurs d’Android de choisir Apple.

