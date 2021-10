Selon le site chinois MyDrivers, l’iPhone SE 3 présentera un design similaire à celui du dernier iPhone XR, avec Touch ID et un écran LCD.

Selon les dernières nouvelles, l’iPhone SE de troisième génération sera basé sur le design de l’iPhone XR et aura Touch ID intégré dans le bouton latéral. Nous aurons également un écran LCD, la puce A15 Bionic et la connectivité 5G. Sauf surprise, il s’agira du dernier iPhone doté d’une dalle LED, étant donné que les futurs modèles auront tous des écrans OLED ou d’autres technologies d’affichage plus avancées.

Ces affirmations de conception, cependant, contrastent avec d’autres rumeurs, qui parlaient plutôt d’un iPhone SE 3 similaire à celui de deuxième génération avec des bords plus épais et un bouton Accueil. Certes, introduire un iPhone en 2022 qui ressemble à l’iPhone 8 désormais obsolète rendrait plus difficile de percer le cœur des utilisateurs, mais cela permettrait probablement à Apple de maintenir le prix encore plus bas.

Selon MyDrivers, l’iPhone SE de troisième génération sera lancé en 2022 au prix de 399 $ pour le modèle 64 Go.