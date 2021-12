Même l’analyste de confiance Ming-Chi Kuo affirme que le prochain iPhone disposera d’un appareil photo de 48 mégapixels, tandis que le premier modèle avec un objectif périscope arrivera en 2024.

Dans une note de recherche envoyée aux investisseurs de TF International Securities, Kuo indique que les mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueront à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision.

Dans le détail, l’iPhone 14 devrait être équipé d’un appareil photo de 48 mégapixels, probablement uniquement dans les deux modèles Pro, avec un enregistrement vidéo 8K également parfait pour une visualisation sur la visionneuse AR/VR qu’Apple devrait lancer en 2022.

Cela pourrait être réalisé grâce à un processus appelé Pixel binning, qui permettrait aux modèles d’iPhone 14 Pro de prendre des photos haute résolution de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses et des photos de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité, garantissant ainsi une meilleure qualité. Une solution similaire a été utilisée par Samsung avec son Galaxy S21 Ultra.

Les iPhone prévus pour 2023 devraient plutôt proposer un objectif périscope et, par conséquent, également un zoom optique nettement amélioré. Le périscope est un tube avec deux objectifs à 45 degrés montés aux deux extrémités : vous en regardez un et vous pouvez voir l’image réfléchie par l’autre extrémité. Une lentille périscope utilise le même principe, mais avec un seul miroir, pour courber la lumière à 90 degrés. À gauche se trouve un zoom classique, qui nécessite que tous les éléments s’adaptent à la profondeur du smartphone (en plus d’une petite saillie comme sur l’iPhone). À droite, il y a un objectif périscope, qui permet d’augmenter considérablement la longueur de l’objectif, puisque la profondeur du téléphone ne serait plus un problème.

Concernant l’iPhone 14, Apple prévoit de lancer deux processeurs A16 Bionic, tous deux dotés d’une architecture à 6 cœurs, mais différenciés en fonction du nombre de cœurs graphiques. Nous devrions également prendre en charge la 5G bi-bande et la prochaine génération LPDDR5, WiFi 6E et d’autres spécifications techniques qui utiliseront le processus 4 nm de TSMC.