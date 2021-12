L’analyste Jeff Pu confirme qu’Apple sortira quatre modèles d’iPhone 14 en 2022, ajoutant de nouveaux détails sur l’appareil photo et la RAM.

Dans une note récente envoyée aux investisseurs, Jeff Pu indique que les deux modèles d’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces comprendront un système de caméra arrière à triple objectif grand angle de 48 mégapixels amélioré et des objectifs ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 mégapixels. Les modèles non-Pro devraient être un iPhone 14 de 6,1 pouces et un iPhone Max de 6,7 pouces, ce qui signifie qu’aucun iPhone mini ne sera présenté. Il y a quelques mois, l’analyste Ming-Chi Kuo a également déclaré que l’iPhone 14 Pro serait doté d’un appareil photo de 48 mégapixels avec enregistrement vidéo 8K.

De plus, Jeff ajoute que les iPhone 14 Pro et Pro Max seront livrés avec 8 Go de RAM, contre 6 Go sur les modèles actuels. Cependant, il est peu probable que tous les iPhone 14 soient équipés d’un écran 120Hz, puisque les modèles standards peuvent être limités à 60Hz.