Dans la semaine précédant le lancement de l’iPhone 13, des rumeurs continuent d’émerger sur les prochains modèles d’iPhone 14, dont nous avons déjà vu les premiers rendus de la variante Pro Max hier.

Cette fois, l’orateur est l’analyste des écrans Ross Young, qui prédit qu’Apple abandonnera l’encoche au profit d’un trou dans l’écran où la caméra trouvera sa place. Cependant, l’adieu à l’encoche ne signifiera pas un adieu à Face ID, car Apple s’efforce de le placer sous l’écran.

Young a d’abord partagé ses prédictions pour un Face ID placé sous l’écran en juin dernier, mais les a de nouveau mis en avant hier suite à de nouvelles fuites sur l’‌iPhone‌ 14. Toutefois, selon Young, cette nouvelle technologie ne sera pas présente sur tous les modèles, mais uniquement dans le variantes Pro et Pro Max. Les deux autres modèles « standards » continueraient à utiliser une conception à encoche.

Regarding iPhone 14 leaks, great to see. We showed under panel Face ID in the 2022 Pro models in June…Also showed the 2023 lineup as well. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO

Clairement, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, étant donné que les modèles ‌iPhone‌ 14 sont encore en cours de développement et que le Face ID sous l’écran n’est pas encore prêt et, par conséquent, pourrait être abandonné. Dans ce cas, étant donné que l’entreprise ne veut pas se priver de Face ID, elle serait contrainte de revenir au design avec l’encoche.

I would say under panel Face ID isn’t final yet. Still being worked on. It is easier than under panel cameras though.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021