Alors qu’on attend toujours de voir le nouvel iPhone 13, il semble que le moment soit déjà venu d’aller plus loin et de jeter un œil au prochain iPhone 14 à venir en 2022.

Le célèbre Jon Prosser a publié les premiers rendus de l’iPhone 14 Pro Max sur la base de quelques images dont il serait entré en possession. D’après les images, il semble que le design sera encore renouvelé et nous dirons au revoir à l’encoche et à la bosse de la caméra.

L’analyste de confiance Ming-Chi Kuo avait déjà brossé un tableau de ce à quoi s’attendre du futur iPhone. Selon ce qui est ressorti, les iPhone 2022 seront toujours au nombre de quatre, mais uniquement disponibles en deux tailles d’écran différentes, 6,1 et 6,7 pouces. Pour cette raison, il est plausible que nous verrons l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max, avec leurs variantes respectives Pro. Ces nouveaux appareils pourraient comporter un Touch ID sous l’écran et abandonneront la conception de l’encoche pour un nouvel « écran avec trou » similaire à celui utilisé dans certains smartphones Android.

Les rendus publiés par Prosser vont précisément dans ce sens : nouveau design rappelant l’iPhone 4, pas d’encoche et pas de bosse au dos.

Les boutons de volume sur le cadre latéral sont de retour, l’encoche est remplacée par un simple trou au centre de l’écran et le cadre doit être en alliage de titane. En bas on retrouvera toujours un port Lightning, donc pas d’USB-C.

Prenez clairement tout ce qui a émergé aujourd’hui avec recul, car nous sommes à plus d’un an de la sortie de l’iPhone 14 et les choses pourraient évidemment encore changer. En outre, il est également plausible que celui des rendus soit simplement l’un des nombreux prototypes sur lesquels Apple travaille.