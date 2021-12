Certains utilisateurs de MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 avec prise en charge de ProMotion rapportent avoir remarqué un défilement plus fluide et des performances améliorées dans Safari avec la première bêta de macOS 12.2.

Si avant cette mise à jour le défilement dans Safari n’était pas très fluide même sur le nouveau MacBook Pro avec fonction ProMotion à 120 Hz, avec macOS 12.2 la situation s’est nettement améliorée. Après la mise à jour, en fait, plusieurs utilisateurs ont confirmé que l’expérience d’utilisation de Safari est beaucoup plus fluide et plus rapide qu’auparavant.

Apple a donc corrigé les problèmes qui avaient causé pas mal de plaintes concernant le défilement des pages dans Safari et le manque de prise en charge de ProMotion au sein de l’application.

macOS 12.2 a également amélioré les performances de l’application Musique, mais n’oubliez pas que cette mise à jour n’est actuellement disponible que pour les développeurs.