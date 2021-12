Apple a publié la première version bêta du nouveau firmware macOS Monterey 12.2, disponible uniquement pour les développeurs.

La nouvelle version est actuellement disponible pour tous les développeurs inscrits au programme Apple et pour l’installer via OTA, il vous suffit de lancer la recherche de nouvelles mises à jour comme d’habitude. Nous installons la nouvelle version bêta sur nos Mac de test et comme toujours il nous appartiendra de vous signaler toute nouveauté qui émergera lors des différents tests de cette nouvelle version de macOS Monterey.

Comme toujours, nous vous recommandons de ne pas procéder à la mise à jour si vous n’êtes pas développeur, compte tenu de l’apparition possible de bugs ou de problèmes qui pourraient rendre votre Mac instable, affectant ses performances.

Apple a également publié la version bêta de macOS Big Sur 11.6.3.