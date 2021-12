Avec la sortie d’iOS 15.2, Apple a également lancé le service d’abonnement Apple Music Voice qui fonctionne via Siri. Pour aider les nouveaux abonnés, Apple Music introduit un nouvel onglet appelé « Dis Siri, joue… ».

Le forfait Apple Music Voice coûte 4,99 € par mois et permet aux utilisateurs d’accéder au contenu Apple Music exclusivement via Siri.

Alors que les utilisateurs peuvent écouter plus de 90 millions de chansons disponibles, des listes de lecture et des stations de radio sur Apple Music, ils ne peuvent pas télécharger de chansons, lire des paroles en direct, regarder des clips musicaux ou profiter de l’audio spatial et de la prise en charge sans perte, qui sont présents dans l’abonnement standard.

Dans la nouvelle section « Hey Siri, play… » les utilisateurs peuvent trouver un enregistrement de Zane Lowe expliquant comment utiliser Siri sur Apple Music, mais aussi d’autres suggestions qui peuvent être demandées à l’assistant virtuel comme les artistes préférés, Apple Music Radio, bandes sonores, genres préférés et bien plus encore. L’onglet contient également des listes de lecture et d’autres conseils.

La nouvelle section est disponible sur Apple Music.