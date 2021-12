Avec iOS 15.2, il sera possible d’activer l’abonnement Apple Music Voice Plan, qui permettra aux utilisateurs d’accéder au service de streaming musical exclusivement via Siri. Jetons un coup d’œil à cette nouvelle intéressante.

Comme l’explique MacRumors, les utilisateurs pourront s’abonner au forfait vocal en disant quelque chose du genre « Hey Siri, démarrez l’essai du forfait vocal Apple Music » ou en s’inscrivant via l’application Apple Music. Le prix sera de 4,99 € par mois, mais les abonnés qui activent Apple Music pour la première fois via Siri bénéficieront d’un essai gratuit de sept jours sans renouvellement automatique. Les nouveaux abonnés à Voice Plan via l’application Apple Music bénéficieront d’un essai de trois mois avec renouvellement automatique.

Une fois abonnés au forfait Apple Music Voice, les utilisateurs peuvent demander à Siri de lire de la musique sur n’importe quel appareil Apple à commande vocale, y compris iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod mini et AirPods, ainsi que via CarPlay.

Avec le forfait vocal, les utilisateurs auront accès à l’intégralité du catalogue Apple Music avec plus de 90 millions de chansons et de listes de lecture, ainsi qu’à Apple Music Radio. Dans l’application Apple Music, la section dédiée « Just ask Siri … » fournit aux abonnés des suggestions d’écoute et il existe également une file d’attente de chansons récemment jouées via Siri.

Les abonnés au forfait vocal auront des commandes de lecture complètes, y compris le saut illimité de chansons via Siri. Si un abonné au forfait vocal essaie de contrôler l’application Apple Music sans Siri, un écran apparaît, recommandant d’utiliser Siri ou de passer à un forfait Apple Music standard, qui coûte 9,99 € par mois.

Ceux qui utilisent l’abonnement Voice Plan ne pourront pas écouter de chansons en Spatial Audio ou Lossless Audio, ne pourront pas télécharger pour une écoute hors ligne, ne pourront pas visionner de vidéos et de textes et ne pourront pas savoir quoi les amis écoutent.

Le lancement de l’Apple Music Voice Plan est attendu avec la sortie d’iOS 15.2 d’ici quelques semaines.