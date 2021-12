Apple a également publier les versions finales de watchOS 8.3 et tvOS 15.2, prêtes à être téléchargées pour tous les utilisateurs. Découvrons ensemble toutes les nouveautés qui ont été introduites.

watchOS 8.3

watchOS 8.3 ajoute la prise en charge du nouveau plan Apple Music Voice, conçu pour utiliser le service exclusivement en activant Siri, grâce auquel nous pouvons demander de lire des chansons, des listes de lecture et des stations de radio de « Apple Music ».

La mise à jour introduit également la prise en charge du rapport de confidentialité des applications, une fonctionnalité qui surveille lorsque les applications accèdent à des données sensibles et à des capteurs limités par les paramètres de confidentialité, tels que les informations de localisation, et résout un problème qui pourrait provoquer une interruption inattendue des sessions Mindfulness. watchOS 8.3 introduit également la prise en charge d’AssistiveTouch pour Apple Watch Series 4 et Series 5.

La mise à jour watchOS 8.3 est compatible avec l’Apple Watch Series 3 et versions ultérieures, tout comme toutes les mises à jour de ‌watchOS 8‌.

tvOS 15.2

La mise à jour tvOS 15.2 introduit une nouvelle expérience Memories for Photos, inclut un nouvel onglet Store dans l’application Apple TV, prend en charge Apple Music Voice Plan, prend en charge des langues supplémentaires pour Siri et ajoute de nouvelles fonctionnalités d’économiseur d’écran avec une vue imprenable sur l’Islande et Écosse. De toute évidence, les corrections de bugs classiques et les améliorations générales des performances ne manquent pas.

tvOS 15.2 peut être téléchargé via OTA sur Apple TV via l’application Réglages en accédant à Système > Mise à jour du logiciel. Les propriétaires d’Apple TV‌‌‌‌‌ qui ont activé les mises à jour logicielles automatiques mettront automatiquement à jour vers tvOS 15.2.

Quels appareils prennent en charge watchOS 8.3 et tvOS 15.2 ?

watchOS 8.3 et tvOS 15.2 sont désormais disponibles en téléchargement sur toutes les montres Apple et Apple TV prises en charge. Pour installer les nouvelles mises à jour, il est nécessaire d’avoir une connexion Internet et l’un des appareils suivants :

Apple Watch Series 3 ou version ultérieure

Apple Watch SE

Apple TV HD

Apple TV 4K (2017) et versions ultérieures

