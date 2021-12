80 jours après son lancement, iOS 15 approche les 60% d’adoption sur iPhone, iPad et iPod touch.

Comme le rapporte Mixpanel, 58% de tous les appareils, y compris iPhone, iPad et iPod touch en circulation, exécutent iOS 15, contre 36% des appareils utilisant iOS 14. Il s’agit de données non officielles, mais Mixpanel surveille un grand nombre d’appareils et ses données ont ont toujours reflété ceux publiés par la suite par Apple.

Les dernières données officielles remontent à juin, lorsque iOS 14 était installé sur 85% de tous les appareils. Apparemment, iOS 15 a une adoption légèrement plus lente que iOS 14, peut-être aussi parce que les utilisateurs peuvent toujours recevoir des mises à jour de sécurité tout en restant avec l’ancienne version du système d’exploitation.