Suite à l’acquisition du service de musique classique Primephonic en début d’année, Apple continue de travailler sur une nouvelle application dédiée à ce genre.

Apple a déjà annoncé il y a des mois avoir acheté le service de streaming Primephonic et l’avoir intégré à Apple Music. Primephonic propose une expérience d’écoute conçue pour les amateurs de musique classique, avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées spécifiquement pour ce genre, ainsi que des conseils soigneusement sélectionnés et des « détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements ».

Apple a déclaré qu’avec l’acquisition de Primephonic, les abonnés Apple Music bénéficieraient d’une meilleure expérience de la musique classique. Nous avons commencé avec les listes de lecture Primephonic, mais l’objectif est d’arriver à une expérience dédiée avec des capacités de navigation et de recherche améliorées par compositeur et répertoire, de meilleures métadonnées de musique classique et plus encore. En outre, la société a annoncé qu’elle lancerait une application Apple Music dédiée à la musique classique en 2022.

De nouvelles rumeurs confirment qu’Apple travaille sur cette application, qui offrira une interface utilisateur dédiée et des fonctionnalités telles que Lossless et Spatial Audio. La société cherche également à embaucher un concepteur UX qui travaillera à l’optimisation de l’expérience utilisateur au sein de cette application, « pour fournir des compétences UX et de nouvelles perspectives spécialement conçues pour Primephonic ». L’annonce explique qu’Apple crée une expérience distincte pour la musique classique, comprenant des aspects « visuels, auditifs et tactiles ».

D’après l’annonce, il semble qu’Apple ne veuille pas abandonner la marque Primephonic avec le lancement de la nouvelle application, mais le service a toujours été mis hors ligne le 7 septembre et n’est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs. Les anciens abonnés Primephonic ont reçu six mois d’accès gratuit à ‌Music.