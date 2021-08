Apple a annoncé avoir acquis le service de streaming musical Primephonic dédié à la musique classique.

Apple explique que Primephonic offre une « expérience d’écoute exceptionnelle » avec des capacités de recherche et de navigation optimisées pour la musique classique, ainsi que des recommandations soigneusement sélectionnées et des « détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements ».

« Nous aimons et avons un profond respect pour la musique classique et Primephonic est devenu un favori parmi les fans », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Ensemble, nous apportons de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles à Apple Music et, dans un avenir proche, nous offrirons une expérience dédiée qui sera vraiment la meilleure au monde pour la musique classique. »

Apple dit qu’avec l’achat de Primephonic, les abonnés d’Apple Music pourront profiter d’une expérience améliorée en écoutant de la musique classique. Cette expérience commencera avec les listes de lecture et le contenu audio Primephonic, et dans les mois à venir, Apple offrira une expérience dédiée avec des capacités de recherche et de navigation améliorées par compositeur et répertoire, de meilleures métadonnées de musique classique et plus encore.

Primephonic sera mis hors ligne le 7 septembre et ne sera plus disponible pour les nouveaux abonnés. Apple ajoute qu’en 2022, elle lancera une application dédiée à la musique classique qui combinera l’interface utilisateur Primephonic avec des fonctionnalités supplémentaires.

Les abonnés Primephonic actuels recevront six mois d’accès gratuit à ‌Music.