Le mois dernier, Apple a présenté Apple Business Essentials, une nouvelle offre commerciale qui combine la gestion des appareils, le stockage dans le cloud, les réparations et plus encore avec un seul abonnement mensuel. Jeremy Butcher d’Apple a rejoint le podcast Mac Power Users de Relay FM cette semaine pour parler davantage du nouveau programme.

Apple Business Essentials est une nouvelle offre commerciale d’Apple qui combine la gestion des appareils, l’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour l’informatique et les utilisateurs finaux, le stockage iCloud d’entreprise et une option de réparation sur site pour les entreprises jusqu’à 500 employés.

Jeremy Butcher est responsable du marketing des produits d’entreprise et d’éducation chez Apple, après avoir passé plus de 16 ans dans l’entreprise. Dans l’interview avec Mac Power Users, Butcher a donné plus de détails sur les raisons pour lesquelles Apple a décidé de s’aventurer dans cette catégorie de produits d’entreprise et qui est le public cible de ce programme :

« L’objectif, ce sont les petites entreprises. Nous pensons que les entreprises comptant jusqu’à 500 employés sont adaptées aux types de services que nous proposons. Mais en réalité, les entreprises avec beaucoup moins d’employés peuvent également y accéder. Si vous êtes une petite entreprise, nous pensons avoir créé un produit vraiment facile à utiliser qui peut vous aider à gérer de nombreuses choses. »

Apple Business Essentials est disponible en version bêta pour les petites entreprises aux États-Unis comptant jusqu’à 500 employés, tandis que le service sera entièrement disponible (également dans d’autres pays) au printemps 2022.

L’intégralité de l’interview peut être écoutée sur le site de Relay FM.