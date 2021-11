Apple a annoncé le lancement d’Apple Business Essentials, un nouveau service d’abonnement qui offrira la gestion de plusieurs appareils tels que la configuration initiale et l’intégration, ainsi que le stockage iCloud et un accès continu au support Apple, 24/24 et 7/7, pour les petites entreprises comptant jusqu’à 500 employés.

Apple Business Essentials permettra aux petites entreprises de configurer, déployer et gérer facilement des appareils Apple de n’importe où, et il y aura une application Apple Business Essentials à laquelle les employés pourront accéder pour télécharger des applications professionnelles telles que Webex ou Microsoft Word.

« Dans Apple Business Essentials, les collections permettent au personnel informatique de configurer des paramètres et des applications pour des utilisateurs, des groupes ou des appareils individuels. Lorsque les employés se connectent à leur appareil professionnel ou personnel avec leurs informations d’identification professionnelles, les collections envoient automatiquement des paramètres tels que les configurations VPN et les mots de passe Wi-Fi. De plus, Collection installera la nouvelle application Apple Business Essentials sur l’écran d’accueil de chaque employé, où ils pourront télécharger les applications professionnelles qui leur sont attribuées, telles que Cisco Webex ou Microsoft Word. »

Apple Business Essentials est disponible aujourd’hui en version bêta gratuite pour les petites entreprises aux États-Unis comptant jusqu’à 500 employés, et le service sera entièrement disponible (également dans d’autres pays) au printemps 2022. Le prix variera de 2,99 $ à utilisateur par mois à 12,99 $ par utilisateur et par mois en fonction du nombre d’appareils et de la quantité de stockage iCloud dont chaque utilisateur a besoin.

Il y aura également une option pour ajouter AppleCare+ à un plan Apple Business Essentials à partir du printemps 2022, pour fournir un accès 24h/24 et 7j/7 au support Apple par téléphone, une formation pour les administrateurs informatiques et les employés et jusqu’à deux réparations par appareil pour chaque plan. chaque année. Les employés pourront demander des réparations directement depuis l’application Apple Business Essentials, et un technicien formé par Apple pourra arriver sur site en seulement quatre heures.

Plus d’informations sur le site officiel du service.