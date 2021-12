Fin août, nous vous avons annoncé que les studios Apple travaillaient sur un film d’action romantique avec Scarlett Johansson et Chris Evans intitulé » Ghosted « . Les nouvelles d’aujourd’hui affirment que Scarlett Johansson s’est retirée du projet.

Deadline rapporte en effet que Johansson a dû abandonner le projet car le tournage serait en conflit avec d’autres engagements précédemment pris par l’actrice. Elle sera remplacée par l’actrice Ana de Armas. Ce changement dans la course était nécessaire car Apple entend mettre le film « Ghosted » en production d’ici février. Malheureusement, ce timing ne s’est pas bien passé pour Johansson.

Ana de Armas prendra donc sa place, actrice très populaire en cette période après « À couteaux tirés » et « No Time To Die », et avec le prochain « Deep Water » réalisé par Adrian Lyne avec Ben Affleck. Il a également récemment joué avec Evans lui-même et Ryan Gosling dans le film « The Grey Man » réalisé par les réalisateurs Joe & Anthony Russo pour Netflix. Elle est également en pourparlers pour jouer le rôle principal dans le spin-off de John Wick « Ballerina ».