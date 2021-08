Apple TV+ proposera un nouveau film avec deux stars exceptionnelles : Chris Evans et Scarlett Johansson. On parle de « Ghosted« .

Comme le rapporte Deadline, Apple a acquis les droits de produire le film Ghosted. Parmi les protagonistes figureront Chris Evans, que nous avons déjà vu dans la série Apple TV+ « Defending Jacob », et Scarlett Johansson. Le film est décrit comme une histoire d’action-aventure romantique et sera réalisé par Dexter Fletcher. La production sera confiée à Skydance Studios.

Comme mentionné précédemment, Chris Evans a déjà fait ses débuts sur TV+ en tant que star de la mini-série Defending Jacob, disponible sur Apple TV+ depuis l’année dernière. Ghosted marque également le deuxième projet de Johansson avec Apple, car l’actrice bien connue a déjà signé pour jouer dans le film « Bride« , qui sera produit par Apple et A24.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres détails sur ce projet, sauf qu’Apple veut augmenter ses efforts également dans le secteur du cinéma, avec des films originaux mettant en vedette de grands acteurs et des budgets d’une certaine importance. D’autres projets en préparation incluent « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio (budget de 200 millions de dollars), « Emancipation » avec Will Smith, le film de Noël « Spirited » avec Will Ferrell et Ryan Reynolds, et pas seulement.

D’ici la fin de l’année, les films « The Tragedy of Macbeth« , l’aventure de science-fiction « Finch » avec Tom Hanks et une version filmée de la comédie musicale de Broadway « Come From Away » sortiront sur Apple TV+.