Quelles seront les nouveautés à venir en 2022 pour l’Apple Watch ? Selon Bloomberg, Apple prévoit une mise à jour pour l’Apple Watch SE et une nouvelle mise à niveau pour la version Sport.

Mark Gurman est de retour sur l’Apple Watch, décrivant les plans de Cupertino pour 2022. En plus de la mise à jour annuelle habituelle avec la Series 8, la société pourrait également introduire une nouvelle mise à jour pour le modèle SE et une nouvelle version « Rugged » pour le modèle sport.

Le modèle SE, dévoilé en 2020, offre le même design que la série 6 mais manque de fonctionnalités avancées telles que l’affichage permanent, le capteur d’oxygène dans le sang et la fonction ECG. Le modèle 2022 peut présenter une conception légèrement révisée et des capacités de suivi de la santé plus conformes aux modèles haut de gamme. Quant au modèle ‘Rugged’, Gurman se dit confiant quant à l’arrivée d’un modèle sport revisité pour être encore plus résistant aux rayures, chocs, bosses et plus encore.

Quant au design de cette éventuelle Watch ‘Rugged’, il est difficile à prévoir, cependant il est possible que le design abordé cet été pour la Series 7 soit en réalité celui de l’éventuel modèle Rugged. Pour le moment, cependant, ce ne sont que des spéculations, donc à prendre avec prudence.