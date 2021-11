Nous sommes maintenant dans la période des fêtes, ce qui signifie que des produits de divertissement thématiques arrivent également. Apple TV+ ne veut pas manquer le rendez-vous, en effet, la bande-annonce du spécial Noël dédié à Peanuts est disponible. De plus, de nouveaux épisodes de « Stillwater » et « Let’s Get Going, Otis » arrivent aussi.

Apple TV+ a publié la toute nouvelle bande-annonce officielle du prochain spécial Peanuts Christmas intitulé « For Auld Lang Syne ». La société a annoncé pour la première fois le nouveau film de Noël en octobre de cette année. Voici la description officielle :

« For Auld Lang Syne racontera l’histoire de la bande Peanuts qui passe un Noël plutôt malheureux parce que leur grand-mère ne peut pas être là. Mais il y a de l’espoir pour la nouvelle année. Lucy décide d’organiser la meilleure fête du Nouvel An de tous les temps. De l’autre côté de la médaille, Charlie Brown est déterminé à réaliser au moins une de ses intentions avant le début de la nouvelle année. »

TV+ a également confirmé que des épisodes spéciaux axés sur les vacances sont à venir pour « Stillwater » et « Let’s Go, Otis ». L’épisode de Stillwater sera diffusé le vendredi 3 décembre 2021 et s’intitule The Way Home :

« Alors qu’ils aident Stillwater à préparer des friandises pour célébrer le festival du solstice d’hiver, les enfants découvrent qu’il a l’intention d’en partager avec un voisin dont ils se méfient. »

La même date verra également l’arrivée de l’épisode spécial de « Let’s Get Going, Otis » :

« …C’est le jour de Noël et Rosalie est sur le point d’avoir son bébé. Daisy a hâte de devenir une sœur aînée, mais elle est déçue de ne pas pouvoir décorer le sapin avec sa mère. Otis entre en action pour aider Daisy à décorer l’arbre et lorsque la neige s’accumule trop, il se fraie un chemin à travers la neige afin que Daisy puisse rencontrer sa nouvelle petite sœur. »

Nous vous rappelons qu’Apple TV+ propose également des épisodes sur le thème des vacances dans d’autres programmes, notamment Dickinson, Fraggle Rock et Ted Lasso.