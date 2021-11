Au cours des cinq dernières années, Apple a ajouté plusieurs fonctionnalités aux AirPods principalement liées à Siri. Est-il temps de sortir une application de style Watch dédiée ?

Comme le souligne 9to5Mac, une application complémentaire pour AirPods ressemblerait à l’application Watch utilisée par les utilisateurs pour configurer et gérer certaines fonctions Apple Watch directement depuis l’iPhone.

Le concept montre une application avec un onglet principal qui offre tous les paramètres les plus courants utilisés par les utilisateurs, dont beaucoup sont extraits du menu Bluetooth et de la page d’informations iOS liée aux AirPods. En haut, il affiche les AirPods actuellement utilisés, le champ de recherche, le niveau de la batterie et la possibilité de passer à un autre modèle d’AirPods que vous souhaiterez peut-être utiliser.

À partir de là, vous pouvez personnaliser le fonctionnement des boutons des AirPods, activer ou désactiver la détection de la tête et profiter de l’audio spatial. Sous ce groupe se trouvent les paramètres liés à Find My et aux mises à jour logicielles, qui pourraient enfin être contrôlés et gérés manuellement (maintenant, au lieu de cela, ils sont pratiquement invisibles).

L’onglet Applications afficherait les applications et services installés sur l’iPhone, tels que ceux liés à la musique, aux podcasts et aux vidéos, pour gérer les paramètres spécifiques liés aux AirPods ou simplement pour démarrer rapidement les applications qui peuvent être mieux exploitées en écoutant avec un casque.

Le troisième onglet, Découvrir, montrerait certaines fonctionnalités moins connues aux utilisateurs, telles que des suggestions de nouvelles fonctionnalités ajoutées avec diverses mises à jour logicielles. Ce serait un endroit centralisé pour découvrir au mieux les AirPods, quel que soit le modèle.

Apple peut également inclure la prise en charge des casques et des écouteurs Beats dans l’application. Qu’est-ce que vous en pensez ?