Dans une interview publiée après l’ouverture du nouveau Apple Store The Grove à Los Angeles, Tim Cook a évoqué le nouveau programme de réparation à faire soi-même présenté par Apple ces derniers jours.

Le programme débutera aux États-Unis au début de l’année prochaine et fournira des pièces et des outils Apple d’origine à toute personne cherchant à effectuer une réparation. La réparation en libre-service sera initialement active pour les réparations iPhone 12 et iPhone 13, et arrivera bientôt pour les Mac avec puces M1. La phase initiale de la réparation en libre-service se concentrera sur les pièces qui sont le plus souvent demandées dans les centres de service, telles que l’écran, la batterie et les appareils photo de l’iPhone.

Commentant cette nouvelle, Tim Cook a déclaré ce qui suit :

« Nous avons réalisé qu’il y avait des gens qui voulaient réparer leurs iPhone et avaient les compétences pour le faire. C’est bien de publier les manuels originaux et de distribuer les composants qui permettent à ceux qui veulent faire eux-mêmes des réparations. Cependant, ceux qui ne se sentent pas à l’aise pour effectuer ces opérations peuvent toujours compter sur nos Apple Store. C’est toujours le meilleur moyen de réparer un iPhone. »

Quant à l’avenir, Cook a évoqué le fait qu’Apple reste très concentré sur l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et l’autonomie.

« Nous sommes très concentrés sur la réalité augmentée, nous sommes très concentrés sur l’intelligence artificielle… nous sommes très concentrés sur l’autonomie, nous sommes très concentrés sur toutes ces choses qui sont des technologies fondamentales et nous les utiliserons de diverses manières. »

Enfin, le PDG d’Apple a déclaré que la société aura toujours quelque chose qui sera « la prochaine grande chose ».