Les stars de la série télévisée à succès Apple TV+ « Ted Lasso » ont rejoint Tim Cook dans le nouvel Apple Store de The Grove à Los Angeles avant son ouverture.

« Les acteurs de la série humoristique primée d’Apple « Ted Lasso » ont assisté aujourd’hui à un événement spécial de questions-réponses dans le tout nouveau magasin Apple à The Grove à Los Angeles, en Californie, avant son ouverture au public aujourd’hui. L’événement a lieu dans le sillage de « Ted Lasso », qui est entré dans l’histoire en tant que série comique la plus nominée aux Emmy Awards et qui a remporté sept Emmy Awards. »

Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Juno Temple, Brett Goldstein et Cristo Fernandez ont rejoint le PDG Tim Cook pour une conversation avec Yvette Nicole Brown. L’Apple Store de The Grove a ouvert ses portes en 2002 et a accueilli 27 millions de visiteurs en 19 ans. Le nouveau magasin, qui a ouvert ses portes aujourd’hui, est deux fois plus grand que l’ancien.