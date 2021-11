Cher Scarlett, l’une des organisatrices du mouvement #AppleToo, a déclaré qu’Apple avait tenté de lui faire signer un accord de non-divulgation strict après avoir quitté l’entreprise.

Scarlett était l’une des fondatrices du mouvement #AppleToo, dont on se souvient qu’elle tentait de mettre en lumière des cas présumés de racisme, de sexisme, d’inégalité et d’autres problèmes sur le lieu de travail. Après avoir conclu un accord avec Apple, Scarlett a accepté de quitter l’entreprise et de retirer la plainte du National Labor Relations Board.

Peu de temps après la conclusion de l’accord, les avocats d’Apple auraient tenté de persuader Scarlett de signer des clauses strictes de non-divulgation et de non-dénigrement dans le cadre de l’accord. Quelques mots de l’accord décrivent exactement ce que Apple voulait que Scarlett dise à propos de son départ : « Après 18 mois chez Apple, j’ai décidé qu’il était temps de passer à autre chose et de poursuivre d’autres opportunités. »

Scarlett a déclaré à Business Insider qu’elle était choquée par la clause : « Je pense que je devrais pouvoir dire ce que je veux tant que je ne diffame pas Apple. »

Selon d’autres allégations, Apple semble avoir essayé d’utiliser des clauses similaires avec d’autres employés pour éviter que des histoires de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail ne surviennent.