Cher Scarlett, l’une des organisatrices du mouvement #AppleToo, est sur le point de quitter Apple et de retirer sa plainte du National Labor Relations Board des États-Unis après avoir conclu un accord avec l’entreprise.

Cher Scarlett a refusé de fournir les détails de l’accord avec Apple, mais son avocat a déclaré à Bloomberg qu’elle avait demandé au National Labor Relations Board des États-Unis de retirer sa plainte déposée début septembre. « L’affaire a été résolue en privé et la demande de retrait est en instance devant le conseil », a déclaré l’avocat Alek Felstiner. « Nous espérons que le travail d’organisation crucial chez Apple se poursuivra dans cette voie ».

Dans sa plainte, Scarlett a affirmé que le service des ressources humaines d’Apple avait empêché la collecte volontaire de données sur la santé parmi les employés. En outre, il a déclaré que la direction de l’entreprise « était engagée dans des activités coercitives et répressives qui ont permis des abus et le harcèlement des employés ».

Scarlett faisait partie des organisatrices du mouvement #AppleToo, dont le but était de faire la lumière sur les allégations de racisme, de sexisme, d’inégalité et d’autres problèmes sur le lieu de travail. Les employés ont été invités à partager leurs histoires sur un site Web dédié, et Scarlett a commencé à publier une collection de comptes engagés.

Scarlett dit qu’elle quittera l’entreprise, mais a retiré sa plainte du NLRB. Cependant, Apple devra affronter d’autres présentés par divers organisateurs du mouvement.