Apple a informé les employés du droit de discuter des salaires et des plaintes liées aux salaires en externe, probablement à la suite de vives critiques de certaines interdictions qui obligeaient les travailleurs à ne pas partager leur mécontentement avec les médias.

Le personnel aux États-Unis a été informé de ses droits dans une note publiée sur le site Web interne d’Apple. Le document marque un changement important dans la politique de l’entreprise, étant donné qu’Apple a tenté de bloquer les tentatives des employés de s’organiser en groupes de protestation, en particulier ces derniers mois.

« Nos politiques n’empêchent pas les employés de parler librement de leur salaire, de leurs heures ou de leurs conditions de travail », indique le mémo. « Nous encourageons tous les employés qui ont des préoccupations à les soulever de la manière qui leur convient le mieux, en interne ou en externe, y compris par l’intermédiaire de leur responsable ou de tout Apple, People Support, People Business Partner ou responsable de la conduite des affaires ».

En fait, la publication interne n’accorde pas de droits exclusifs aux employés d’Apple, car la possibilité de parler des salaires est couverte par le National Labor Relations Act. En fait, la page elle-même semble être simplement une mise à jour qui reflète mieux le document de politique publique .conduite commerciale d’Apple.

Cette nouvelle a encore été saluée par la presse et certains défenseurs des droits des travailleurs comme une victoire pour les salariés, mais on ne sait pas quel impact elle aura dans les mois à venir. Ce que nous savons, c’est que ces derniers mois, de nombreux employés d’Apple ont commencé à s’organiser en interne pour partager leurs préoccupations et leurs préoccupations liées à la rémunération et à l’égalité salariale.

Apple fera toujours face à des enquêtes liées aux conditions de travail, à la suite de diverses plaintes déposées par d’anciens et actuels employés concernant la sécurité, le sexisme et la discrimination sur le lieu de travail. Bref, la situation est assez complexe et Apple risque diverses pénalités.