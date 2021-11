Selon un nouveau rapport de Deadline, Martin Scorsese réalisera un film sur le groupe Grateful Dead, avec Jonah Hill (Loup de Wall Street) dans le rôle de Jerry Garcia.

Le film avec Jonah Hill n’a toujours pas de titre et sera un biopic sur le groupe Grateful Dead. Quant à Martin Scorsese, il sera le réalisateur et producteur du film.

Larry Karaszewski et Scott Alexander (American Crime Story : Impeachment) ont écrit le scénario. Parmi les producteurs, on retrouve Bernie Cahill, Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Trixie Garcia et Eric Eisner.

En outre, le rapport indique qu’Apple a également le droit d’utiliser le catalogue musical du groupe pour le biopic, grâce à l’implication de la direction du groupe et du groupe lui-même dans la production du film.

Martin Scorsese est l’un des plus grands réalisateurs au monde et fera bientôt ses débuts sur Apple TV+ avec un film intitulé Killers of the Flower Moon.