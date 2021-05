Leonardo DiCaprio a partagé sur Twitter la première image de « Killers of the Flower Moon », un film du réalisateur Martin Scorsese qui sera bientôt disponible sur Apple TV+.

La photo représente DiCaprio dans le rôle de Burkhart Ernest, le fils d’un puissant éleveur local, et l’actrice Lily Galdstone dans le rôle de Mollie Burkhart, la femme d’Ernest. Cette photo est apparue pour la première fois dans l’actualité de l’Osage, basé à Oklahoma.

Killers of the Flower Moon se déroule en 1920 dans l’Oklahoma, lorsque le Federal Bureau of Investigation (FBI), récemment créé, enquête sur les meurtres de riches Indiens Osage qui ont obtenu des droits de revenu sur le pétrole découvert sous leurs terres. Le film est basé sur le livre de non-fiction écrit par David Grann.

Outre DiCaprio et Lily Gladstone, Robert DeNiro fait également partie du casting. La réalisation est confiée à Martin Scorsese, pour un film qui s’annonce parmi les plus intéressants de ces dernières années. Le budget est d’environ 200 millions de dollars, soit à peu près le même montant que Netflix a investi dans L’Irlandais, le dernier film de Scorsese.

Pour le moment, il n’y a pas de détails sur la date de lancement.