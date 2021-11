Selon Bloomberg, Apple accélère le développement de sa voiture dans le but d’en faire un véhicule entièrement autonome.

Les travaux sur l’Apple Car ont commencé en 2014 et le projet a subi de multiples transformations depuis lors. À un moment donné, des rumeurs suggéraient qu’Apple avait abandonné son projet de véhicule à part entière pour se concentrer sur un logiciel de conduite autonome à fournir à d’autres fabricants, mais les rumeurs concernant l’Apple Car ont repris en 2020. Il est maintenant clair qu’Apple a l’intention de lancer son propre véhicule.

Comme l’explique Bloomberg, Apple a travaillé sur deux véhicules différents, l’un avec des capacités de conduite autonome limitées et un second avec une fonctionnalité de conduite autonome complète qui ne nécessite pas d’intervention humaine. L’entreprise va désormais poursuivre cette seconde voie sous la houlette de Kevin Lynch, qui a rejoint le projet en début d’année. De plus, l’entreprise aurait franchi une étape très importante, en terminant le travail de base sur la puce qui alimentera la première voiture.

« La puce automobile d’Apple est le composant le plus avancé que l’entreprise ait développé en interne et est principalement composée de processeurs neuronaux capables de gérer l’intelligence artificielle nécessaire à la conduite autonome. Les capacités de la puce entraînent une surchauffe et nécessiteront probablement le développement d’un système de refroidissement sophistiqué.

L’espoir est de développer un véhicule qui peut éviter aux clients la peine de conduire lorsqu’ils effectuent de longs trajets. Mais construire une vraie voiture, pour un outsider automobile comme Apple, nécessitera plusieurs partenariats. L’entreprise a discuté d’accords avec plusieurs fabricants et a envisagé de construire le véhicule aux États-Unis. »

Apple veut concevoir une voiture sans volant ni pédales et avec des intérieurs destinés à la conduite autonome mains libres. Bloomberg dit qu’Apple a envisagé une conception similaire au véhicule de style de vie de Canoo, dans lequel les passagers sont assis le long des côtés du véhicule, face à face.

Apple discute toujours de l’intégration d’un volant, qui pourrait être nécessaire pour permettre aux personnes d’intervenir en cas d’urgence. Une tablette de type iPad pourrait être située au centre du véhicule afin que les passagers puissent interagir avec lui.

Apple veut que sa voiture soit plus sûre que celles fabriquées par Waymo et Tesla, avec des redondances et des systèmes de sécurité pour éviter les pannes. Le véhicule sera électrique, l’entreprise souhaitant utiliser un réseau mondial de chargeurs.

Les débuts de l’Apple Car sont attendus en 2025. La capacité d’Apple à atteindre cet objectif dépendra de sa capacité ou non à développer un système de conduite autonome complet. S’il n’atteint pas ses objectifs, Apple pourrait retarder le lancement ou vendre une voiture moins avancée technologiquement.