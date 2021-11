Dans la nouvelle version bêta publique, WhatsApp pour iOS est enrichi de nouvelles options de confidentialité, pour permettre aux utilisateurs de décider qui peut voir leur photo de profil la dernière fois qu’ils ont utilisé l’application et la page d’informations.

Selon WABetaInfo, la version 2.21.230.15 de WhatsApp introduit le nouvel élément « Mes contacts sauf » qui est ajouté aux éléments « Tout le monde », « Mes contacts » ou « Personne » à travers lequel vous pouvez décider qui peut voir peut voir le profil photo, la dernière fois que vous avez utilisé l’application et la page d’informations. Lorsque vous décidez d’exclure certains contacts de l’affichage de votre dernière connexion, vous ne pourrez pas non plus voir leur dernière connexion.

Non seulement cela, avec cette version de WhatsApp bêta, la société supprime l’option de désactivation du programme bêta multi-appareils, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent plus quitter le programme, car la société prévoit de faire de cette fonctionnalité l’une des plus importantes fonctionnalités à venir sur l’application.

À partir de maintenant, tout utilisateur disposant de la dernière version de WhatsApp peut essayer la prise en charge de plusieurs appareils. L’entreprise explique :

« La version bêta multi-appareils est un programme d’inscription qui vous donne un accès anticipé pour essayer une nouvelle version de WhatsApp pour le Web, le bureau et le portail. Si vous rejoignez la version bêta multi-appareils, vous pourrez utiliser des appareils couplés connectés sans avoir besoin de garder votre téléphone connecté. »

Lorsque vous vous inscrivez au programme bêta public, vous pouvez utiliser WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils en même temps, mais vous ne pouvez avoir qu’un seul appareil connecté à votre compte WhatsApp à la fois. Si vous n’utilisez pas le téléphone pendant plus de 14 jours, les appareils connectés seront déconnectés.

Lire aussi : WhatsApp : des nouveautés à venir aussi pour les communautés