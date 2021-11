Les premiers épisodes de la série « The Shrink Next Door » avec Will Ferrell et Paul Rudd sont disponibles sur Apple TV+.

The Shrink Next Door s’inspire de l’histoire vraie de Marty et du thérapeute qui a changé sa vie et l’a ensuite reprise. Lorsqu’il rencontre le Dr Ike, Marty veut juste connaître ses limites.

Au cours de leur relation, le charmant Ike (Paul Rudd) s’intègre lentement dans la vie de Marty (Will Ferrell), emménageant même dans sa maison des Hamptons et le persuadant de le nommer président de l’entreprise familiale. La série explore comment une dynamique médecin-patient apparemment normale peut être transformée en une relation d’exploitation faite de manipulation, d’autonomisation et de dysfonctionnement.

Quand Apple a partagé la première bande-annonce officielle en octobre, cela a laissé une seule question troublante : « Que se passe-t-il lorsque l’homme chargé de rendre votre vie meilleure décide de prendre le contrôle ? »

Les trois premiers épisodes de la série sont disponibles d’aujourd’hui sur TV+, tandis que les suivants sortiront chaque semaine chaque vendredi.