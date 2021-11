Apple investit dans le secteur de la santé depuis des années, comme le confirment les différentes fonctionnalités ajoutées de génération en génération sur l’Apple Watch et tous les services liés à ce secteur. Et Apple va encore plus vite ces derniers temps pour augmenter ses efforts dans la « Santé ».

Comme MacRumors l’a découvert, les offres d’emploi d’Apple dans les secteurs liés à la santé ont augmenté de plus de 220% au cours de l’année écoulée, en particulier ces derniers mois. Selon les données, le recrutement axé sur la santé a été le segment à la croissance la plus rapide pour l’entreprise au cours de la dernière année, suivi par les spécialistes des ventes et de l’informatique tels que le cloud computing et la sécurité.

Ces dernières années, Apple a amélioré les fonctionnalités et les services de santé des consommateurs, une grande partie du crédit étant attribuée à l’Apple Watch. Apple a lentement transformé sa montre connectée en un outil de santé plus complet, intégrant divers capteurs et autres technologies avancées.

Confirmant le fort intérêt pour ce secteur, Apple a également annoncé l’arrivée du PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, à son conseil d’administration. Son entrée devrait apporter un nouveau souffle aux services Apple liés à la santé et à la technologie.

En ce qui concerne les offres d’emploi récemment ouvertes, beaucoup se concentrent sur la recherche en santé plutôt que sur des rôles spécifiques de développement de produits. Apple a beaucoup investi dans la recherche sur les soins de santé avec l’application Research, la considérant comme une première étape vers toute future fonctionnalité de soins de santé sur iPhone ou Apple Watch. Les efforts de recherche en santé d’Apple soutiennent évidemment également le développement de nouveaux produits et fonctionnalités.

Apple a ensuite étendu sa présence dans le secteur, ne le limitant pas seulement à ses propres produits, mais en commençant des collaborations avec des hôpitaux et des institutions médicales afin de créer un écosystème plus large. Avec l’application Santé sur iOS 15, par exemple, Apple a ajouté la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager des données de santé avec leur famille et leurs amis proches, les enregistrements de vaccins contre la COVID-19 et de nombreuses autres fonctions.

Le cœur de la feuille de route santé d’Apple reste fortement lié à l’Apple Watch, avec le prochain modèle qui pourrait intégrer de nouveaux capteurs pour mesurer la température corporelle et la pression artérielle.