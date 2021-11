Apple a annoncé qu’Alex Gorsky, président et chef de la direction du géant de la santé Johnson & Johnson, a été nommé au conseil d’administration de la société.

Sous la supervision d’Alex Gorsky, Johnson & Johnson est devenue la plus grande entreprise de soins de santé au monde et une référence majeure dans la recherche future sur les technologies de la santé, a expliqué Apple dans un communiqué de presse.

« Alex est depuis longtemps un visionnaire dans le secteur de la santé, appliquant sa perspicacité, son expérience et sa passion extraordinaires pour la technologie à l’amélioration de la vie et à la construction de communautés plus saines », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous sommes ravis de l’accueillir au conseil d’administration d’Apple et savons que nous bénéficierons tous de son leadership et de son expertise ».

Gorsky a rejoint Johnson & Johnson en 1988 et a occupé divers postes depuis, notamment celui de directeur des ventes, de la gestion et du marketing. Nommé PDG en 2012, le dirigeant s’est concentré sur l’innovation et la technologie avec des investissements dans les secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux et de la santé grand public. Il supervise actuellement un effectif d’environ 130 000 personnes, mais quittera ses fonctions de PDG en janvier au profit de Joaquin Duato.

En plus d’Apple, Gorsky siège aux conseils d’administration d’IBM, de la Travis Manion Foundation et de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il est également membre du conseil d’administration de la Business Roundtable et président du comité de gouvernance d’entreprise.

« Je partage depuis longtemps la conviction d’Apple que la technologie a le potentiel d’améliorer la vie et de créer des communautés plus saines », a déclaré Gorsky. « C’est un honneur de rejoindre le conseil d’administration d’Apple et une entreprise axée sur la valeur et constamment innovante pour améliorer notre façon de vivre ».

Conformément aux initiatives clés d’Apple, Gorsky, un ancien capitaine de l’armée américaine, soutiendra l’amélioration des services de santé mentale pour les vétérans et les initiatives pour la diversité et l’inclusion.

Avec cette nouvelle entrée, le conseil d’administration d’Apple est désormais composé de Tim Cook, Arthur D. Levinson, James A. Bell, Al Gore, Andrea Jung, Monica Lozano, Ronald D. Sugar, Susan L. Wagner et Alex Gorsky.